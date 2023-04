Tre dipendenti Samsung hanno diffuso dati sensibili con... ChatGPT!

A fine gennaio, Amazon aveva impedito ai suoi dipendenti di usare ChatGPT e di riportare all'IA di OpenAI delle informazioni riservate: la mossa è stata criticata da molti, ma potrebbe essersi rivelata azzeccata. Nelle scorse ore, infatti, pare che Samsung abbia "pizzicato" alcuni suoi dipendenti che leakavano informazioni classificate a ChatGPT.

A riportare la notizia è The Economist Korea, che spiega che Samsung Semiconductors è una delle poche aziende dell'hi-tech che permettono l'uso di ChatGPT ai propri dipendenti. Alcuni di questi (almeno tre, spiega il giornale sudcoreano) avrebbero però fatto un uso eccessivo dell'IA, condividendo con essa dei materiali e delle informazioni che non potevano essere divulgati al di fuori dell'azienda.

In particolare, un dipendente avrebbe chiesto all'IA di controllare il codice di sicurezza per dei database alla ricerca di eventuali errori. Un altro avrebbe domandato a ChatGPT di effettuare un'ottimizzazione di codice classificato, mentre il terzo avrebbe addirittura caricato un intero video di una riunione e chiesto all'IA di crearne un riassunto scritto.

Si tratta di passi falsi piuttosto importanti, soprattutto se ricordiamo che tutto ciò che viene inviato all'IA viene utilizzato per "allenare" ChatGPT, rendendolo più "intelligente", reattivo e rapido nelle sue risposte. Ciò significa che alcune linee di codice e un meeting a porte chiuse di Samsung potrebbero essere stati registrati nel cervello dell'IA o salvati in un database di OpenAI.

Gizmodo spiega che, dopo aver scoperto il comportamento dei suoi impiegati, Samsung avrebbe deciso di ridurre l'utilizzo di ChatGPT in tutta l'azienda, anche se con una limitazione molto particolare: l'IA non è stata bannata dagli uffici di Suwon, ma è stata limitata la lunghezza dei prompt utilizzabili dai dipendenti, che non possono superare il peso di 1 Kilobyte o, in altre parole, la lunghezza di 1.024 caratteri. Ovviamente, poi, Samsung ha avviato un'investigazione interna sui tre dipendenti "chiacchieroni".

Preoccupazioni riguardo all'utilizzo sconsiderato dell'IA di OpeAI, specie in termini di privacy dei dati forniti all'IA, hanno portato negli scorsi giorni al ban di ChatGPT in Italia, mentre Francia e Germania potrebbero seguire a stretto giro. Un modo per eliminare i propri dati dai database di ChatGPT, però, c'è: basta cancellare il proprio account legato al Chatbot, anche se tale procedura può richiedere fino a qualche settimana di tempo per essere completata.