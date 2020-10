Ecco le tre domande che dovreste farvi prima di cambiare smartphone, secondo il NYT

In vista del Black Friday, e del periodo dell’anno che vede le principali aziende tech alle prese con la presentazione dei nuovi smartphone, come Apple con gli iPhone 12 disponibili in preordine da ieri. La domanda che si fanno tutti però è: è il momento di cambiare il mio smartphone? Il New York Times ha provato a fornire un vademecum.

In un articolo pubblicato di recente, l’autorevole giornale ha pubblicato quelle che sono le tre domande che ci si dovrebbe fare prima di procedere con l’acquisto di un nuovo smartphone, indipendentemente dal sistema operativo.

Le domande sono le seguenti:

Il mio telefono può ancora ricevere aggiornamenti software?

Lo smartphone si può riparare?

Sono ancora soddisfatto del mio telefono?

Ovviamente per il sistema operativo l’approccio è diverso a seconda di iOS ed Android, in quanto i produttori utilizzano due approcci radicalmente diversi: nel caso degli iPhone attraverso la pagina di iOS 14 è possibile ottenere informazioni sui dispositivi supportati.

Per quanto riguarda la riparabilità, invece, è necessario contattare i centri di assistenza, mentre la questione della felicità e soddisfazione è molto soggettiva.

Un altro aspetto che potrebbe essere centrale nell’acquisto di nuovi smartphone è il 5G, che ormai ha debuttato su tutti i top di gamma e che secondo molti potrebbe spingere gli acquisti.