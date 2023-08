Tre easter egg di macOS che quasi sicuramente non conoscete

Dopo aver visto le tre funzioni di macOS Sonoma da non sottovalutare, continuiamo oggi il nostro viaggio alla scoperta del sistema operativo per Mac e Macbook vedendo tre degli easter egg meno noti di macOS, che sicuramente non conoscerete. Alcuni sono delle citazioni alle origini di Apple!

Partiamo proprio da un riferimento agli albori del colosso di Cupertino: il 24 gennaio 1984, Steve Jobs presentava il primo Macintosh. Un evento senza precedenti, destinato a segnare la storia dell'hi-tech e dell'informatica tutta. È naturale, dunque, che questa data venga ricordata anche su macOS: se scaricate un file dal web ma mettete in pausa o interrompete il download, il file provvisorio così generato avrà una data di creazione molto particolare. Ebbene sì, è proprio il 24 gennaio del 1984.

Ora aprite la barra delle emoji del vostro Mac e scrivete "moof" nello spazio di ricerca. Potreste aspettarvi che questa stringa di caratteri non dia alcun risultato, ma invece noterete che appariranno l'emoji del cane e quella della mucca. Anche in questo caso, si tratta di una citazione "storica" a Clarus, l'immagine bitmap di un cane misto ad una mucca utilizzata da Apple per dimostrare il funzionamento del layout di pagina sulla primissima release di macOS. Se vi state chiedendo cosa c'entri la parola "moof" con il cane-mucca di Cupertino, sappiate che Apple ha chiarito che proprio "moof!" è il verso ufficiale dell'animale.

Per concludere, date un'occhiata all'onda che appare sull'icona dell'app Memo Vocali. Non vi ricorda niente? Forse no, ma sappiate che qualcuno (i colleghi di Macrumors, nello specifico) ha provato a decifrarla e ha scoperto che corrisponde ad una parola ben precisa, ovvero "Apple". Ebbene sì: il colosso di Cupertino ha messo il suo stesso nome nell'icona di una delle app preinstallate su tutti i suoi dispositivi!