Tre ebook reader che costano pochissimo con cui potrete leggere ovunque

Ora che i primi 30 giorni di Amazon Kindle Unlimited sono gratis per tutti, potreste essere tentati dall'acquisto di un nuovo ereader per trarre pienamente vantaggio dalla golosa offerta dell'azienda di Jeff Bezos. Ma quali sono i migliori ebook reader a basso prezzo sul mercato? Eccone tre davvero interessanti!

Amazon Kindle (2022)

La nostra lista non può che iniziare con l'Amazon Kindle uscito nel 2022: si tratta di un lettore davvero compatto e portatile - lo schermo è da 6", che per alcuni potrebbero essere pochi - con una memoria da 16 GB, perfetta per contenere una pletora di libri digitali.KINDLE 2022 IN VENDITA SU AMAZON Lo schermo è un E-Ink Carta 1200 a 300 ppi di risoluzione, mentre il peso è di soli 171 grammi, il che lo rende perfetto per essere infilato in uno zaino o in una borsa. Se siete interessati al modello 2022 di Amazon Kindle, potete trovarlo presso i principali rivenditori online ad un prezzo che oscilla tra i 100 e i 110 Euro.

Kobo Nia

Stesso prezzo anche per Kobo Nia, che costa veramente poco e che rappresenta - anche per quanto riguarda le specifiche tecniche - una validissima alternativa al Kindle di Amazon del 2022.KOBO NIA E' SU AMAZONIl device arriva infatti con uno schermo E-Ink Carta 1200 da 6" con luce frontale regolabile e controllo della luce blu, con una memoria da 8 GB o da 16 GB e con una batteria che, secondo il produttore, può durare fino a diverse settimane di lettura. Una scelta perfetta se non volete ricordarvi di mettere in carica il device troppo spesso!

PocketBook Basic Lux 3

Nettamente meno conosciuto degli altri due device in questa lista, PocketBook Basic Lux 3 costa pochissimo, dal momento che può essere acquistato online a soli 99,99 Euro.VAI AL PRODOTTOIl device vanta uno schermo E-Ink Carta da 6" con tecnologia SMARTlight per la regolazione della luce frontale. Lo storage è da 8 GB, ma può essere espanso tramite scheda MicroSD. Inoltre, il suo peso è irrisorio, dal momento che parliamo di un device da soli 155 grammi in totale.

