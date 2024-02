Tre fattori da valutare attentamente prima di acquistare un nuovo PC

Dopo aver visto cosa fare prima di vendere un PC, passiamo dalla parte opposta per vedere come approcciarsi all'acquisto di un nuovo PC e, per l'esattezza, andremo alla scoperta di tre aspetti da valutare sempre prima di procedere con la scelta.

Quando ci si avvicina per la prima volta al mondo dei PC, sono diversi gli aspetti da tenere in considerazione e il primo è senza dubbio la piattaforma: scegliere la scheda madre condizionerà gran parte della build, quindi occorrerà prestare attenzione al tipo di scheda che andremo a mettere all'interno del case sia in termini di compatibilità di processore che di supporto agli standard di cui abbiamo bisogno, tra cui ad esempio le RAM di tipo DDR5 e le PCI Express 5.0.

Altrettanto importante è la scelta del processore. Tralasciando le preferenze personali, è molto importante comprendere se si ha bisogno o meno di una CPU con grafica integrata oppure se si pensa di acquistarne una dedicata. Vale la pena ricordare che anche Intel ha iniziato a produrre processori privi di iGPU, contrassegnati dalla lettera T al termine del numero di modello, mentre AMD a partire dalla Serie 7000 ha implementato una grafica integrata "di servizio" che consente di effettuare le principali operazioni del quotidiano senza problemi.

Infine, lo schermo: nella scelta del miglior monitor per il proprio PC, cercate sempre di coniugare le sue specifiche con le potenzialità della macchina, cercando di comprendere se la scheda video del vostro PC è in grado di supportare la risoluzione nativa del monitor nelle operazioni per cui lo state configurando.

Se pensate di comprare un PC per giocare in 4K, attenzione quindi a scegliere non solo un monitor con questa risoluzione ma anche una scheda video che offra prestazioni tali da poter giocare a 2160p.