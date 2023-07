Tre funzionalità di AirPods Pro 2 in arrivo nel 2023

Vi abbiamo già raccontato dell'imminente lancio delle AirPods 4, spiegandovi anche che le AirPods Pro 3 non arriveranno prima del 2024 inoltrato, se non addirittura del 2025. Non c'è da disperare, però: quest'anno, infatti, sono in arrivo diverse nuove funzioni esclusive per AirPods Pro 2. Ecco le principali.

La prima è la funzione nota come Adaptive Audio: tutti i possessori di un paio di AirPods Pro 2 sapranno che le cuffie hanno tre modalità di controllo del rumore, ovvero la modalità Cancellazione del Rumore, la Modalità Trasparenza e la modalità "Spento", che disattiva la feature di ANC. Adaptive Audio combina le prime due modalità, e riesce ad "unire dinamicamente la Modalità Trasparenza e la Cancellazione del Rumore sulla base delle condizioni ambientali circostanti".

In altre parole, grazie ai prossimi update, ogni volta che attiverete la funzione Adaptive Audio le cuffie inizieranno a cancellare tutti i rumori di sottofondo, ma saranno in grado di riconoscere dinamicamente la voce di altre persone e rumori a cui fare attenzione (come avvisi radiofonici, sirene e altri suoni "importanti"), attivando immediatamente la funzionalità Trasparenza per permettervi di ascoltare i vostri interlocutori e i rumori ambientali.

La seconda è Conversation Awareness, che capirà quando starete parlando con qualcun altro e che, per rendere più semplice capire il discorso del vostro interlocutore, abbasserà automaticamente il volume della musica o del video riprodotto dalle cuffie. In questo modo, non dovrete nemmeno togliere le vostre AirPods quando parlate con amici e parenti!

Infine, 9to5Mac riporta che, con un prossimo aggiornamento, le AirPods Pro 2 potranno mutare e smutare il microfono dell'utente durante una chiamata con una pressione sullo "stelo" delle cuffie. Premendo di nuovo quest'ultimo, poi, potrete smutarvi e riprendere a parlare con il vostro interlocutore. Così facendo, non dovrete usare il vostro iPhone per bloccare o sbloccare il microfono delle cuffie.