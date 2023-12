Tre funzionalità di Android lanciate a fine 2023 che potreste esservi persi

Se l'IA Gemini sui Pixel 8 sarà senza dubbio la killer feature dell'anno, di novità su Android nel corso del 2023 ce ne sono state parecchie, anche per chi non ha scelto di optare per uno smartphone prodotto da Google.

L'ecosistema Android vanta una miriade di accessori e prodotti tech, di cui spesso smartphone, tablet e smartwatch rappresentano il fulcro dell'esperienza.

Su smartphone, ad esempio, le più interessati novità sono arrivate nell'ambito della messaggistica, con il supporto sulla tastiera GBoard delle combinazioni di emoji, che consentono di fondere insieme più faccine per dei risultati divertentissimi.

Su Messaggi, invece, arrivano i Voice Mood, ovvero possibilità di personalizzare le nuvolette dei messaggi vocali con emoticon dedicate, in modo da dare più personalità anche a questo modo di comunicare con i propri amici e parenti.

Il 2023 verrà ricordato come l'anno dell'addio alle password: è vero, non siamo ancora pronti al salto definitivo, ma Google ha implementato le Passkey di default sugli account, compiendo un importante passo in questa direzione, rendendo tra l'altro possibile impostare il proprio smartphone come dispositivo di verifica.

Infine, impossibile non menzionare le utili novità legate al segmento wearable, con gli smartwatch dotati di WearOS che potranno gestire in maniera ancora più certosina e stratificata la smart home, scegliendo quando siamo a casa o meno e il tipo di "mood" che intendete dare all'ambiente. Qual è stata, invece, la vostra feature preferita? Fatecelo sapere nei commenti!