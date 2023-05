Tre funzionalità per cambiare il vostro modo di usare l'iPad

Nel giorno in cui si parla del possibile lancio di un nuovo iPad Pro da 14 pollici, facciamo il punto su tre funzionalità che potrebbero cambiare in maniera importante l’utilizzo del vostro tablet per rendervi più produttivi.

In questo nostro excursus non possiamo non partire da Sidecar, che rappresenta una delle migliori funzionalità introdotte da Apple su iPad in quanto consente di utilizzare il dispositivo come schermo secondario per il vostro MacBook, iMac, Mac Pro o Mac Mini. Sidecar permette non solo di eseguire il mirroring dello schermo di quest’ultimo su iPad, ma anche di utilizzarlo insieme come doppio display: si tratta di una funzione particolarmente utile in quanto a differenza dei laptop e PC fissi il tablet è dotato di pannello touchscreen e supporta la Apple Pencil.

Sempre dal fronte produttività, è possibile anche utilizzare un mouse esterno o un trackpad per navigare attraverso l’interfaccia grafica del tablet: la funzione è stata introdotta con iPadOS 13.4 già svariati anni fa, e facilita in maniera importante la vita.

Se usate il tablet soprattutto in ambito lavorativo, potrebbe essere utile utilizzare le Full Immersion e crearne una ad hoc per nascondere le notifiche dalle app di cui non avete bisogno in modo tale da restare sempre concentrati su ciò che dovete fare.