Tre funzionalità del Copilot IA di Windows 11 che potreste voler provare

Dopo aver visto come attivare Copilot IA su Windows 11, torniamo a parlare dell'assistente GPT del sistema operativo di Microsoft per suggerirvi alcune delle sue incredibili e affascinanti funzionalità esclusive.

La prima riguarda le parole "impostazioni" e "personalizzazione". Un neofita di Windows o un utente non particolarmente esperto potrebbero faticare per riuscire a donare al proprio PC l'aspetto che desiderano. Copilot, per nostra fortuna, è in grado di venirci incontro senza passare dalle impostazioni di sistema. Grazie al nuovo assistente intelligente di Microsoft, per esempio, potremo facilmente passare dalla modalità chiara alla modalità scura dell'interfaccia di Windows 11, oppure andare ad attivare altre opzioni rapide come la modalità lettura o una sessione di "Concentrazione", vale a dire il famoso Pomodoro Timer integrato nel sistema operativo.

Un'altra funzionalità interessante di Copilot riguarda la sua capacità di riassumere e spiegare contenuti presenti a schermo. Pensiamo ad esempio a lunghi rapporti finanziari o semplicemente a un testo universitario eccessivamente prolisso o ripetitivo. Copilot può non solo riassumere i concetti principali ma, se glielo chiediamo, potrà addirittura chiarirci passaggi poco chiari.

Ultima, ma non per importanza, la funzionalità che consente di scegliere lo "stile" di conversazione di Copilot. Potremo scegliere tra un range di tre modalità, tra cui "Creativo", "Bilanciato" e "Preciso". Il primo ci darà le informazioni richieste ricamando con curiosità aggiuntive. mentre l'ultimo sarà il più sintetico e puntuale.



Tra le funzionalità legate all'intelligenza artificiale sull'OS di Redmond, ricordiamo anche che di recente Microsoft ha lanciato la sezione IA sullo store ufficiale di Windows.