Tre funzionalità di forte impatto che potrebbe avere Apple AR

Le ultime indiscrezioni danno ormai per pronto il visore per la realtà aumentata di Apple, che dovrebbe essere presentato il prossimo giugno in occasione della WWDC 2023. Nelle ultime settimane si è molto parlato del prodotto, ma quali sono le possibili funzioni che potrebbe includere? Ne abbiamo scelte tre per voi.

Apple AR dovrebbe includere oltre una dozzina di fotocamere, che permetteranno al visore ed al software di rilevare qualsiasi movimento nel mondo reale per tradurlo in quello virtuale. Previste anche due fotocamere rivolte verso il basso, che si occuperanno solo del rilevamento delle gambe.

Secondo altre indiscrezioni, Apple AR dovrebbe anche essere dotato di una funzione di sicurezza avanzatissima: uno scanner dell’iride che permetterà di rilevare il modello oculare dell’utente. In questo modo, di fatto, Apple potrà consentire agli utenti di effettuare pagamenti in maniera estremamente sicura.

Apple a quanto pare avrebbe anche intenzione di implementare un sistema di monitoraggio delle espressioni facciali. Questa scansione permetterà al visore di tradurre le espressioni facciali della vita reale in virtuali per implementarle negli avatar creati dagli utenti.

Ovviamente vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor di questo tipo in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà. La presentazione ormai però è davvero vicina.