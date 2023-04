Tre funzionalità fotografiche di Android che potreste aver sottovalutato

Spesso gli utenti non vanno ad approfondire esattamente tutte le possibilità legate al proprio smartphone Android. Questo è dovuto anche al fatto che al giorno d'oggi un dispositivo mobile consente di svolgere miriadi di operazioni, ambito fotografico compreso. Vale dunque la pena dare un'occhiata a tre funzionalità che potreste aver sottovalutato.

A tal proposito, come fatto notare anche da Gizchina e Tom's Guide, tra le feature relative a questo comparto a cui potreste non aver mai fatto troppo caso c'è lo slow motion. Sono molti infatti i dispositivi Android che presentano una funzionalità di questo tipo, che consente in parole povere di registrare un video a rallentatore. Questa modalità, che generalmente si trova aprendo l'app Fotocamera e recandosi nella sezione "Altro", potrebbe darvi ampie soddisfazioni in determinati contesti, quindi provarla almeno una volta, ad esempio per riprendere i movimenti del batterista durante un concerto, potrebbe risultare interessante.

Il secondo "suggerimento" lo aggiungiamo noi: spesso nell'interfaccia dell'app Fotocamera in alto c'è un toggle "IA". Ebbene, in determinati casi quest'ultimo potrebbe risultare disattivato e dunque non potrebbe attualmente risultare attivo un riconoscimento della scena tramite intelligenza artificiale, in grado potenzialmente di migliorare gli scatti. Certo, ci sono molti fattori di mezzo e non tutti potrebbero apprezzare questo tipo di soluzione, ma fare un tentativo non guasta. Potreste in ogni caso voler dare un'occhiata anche al nostro approfondimento su come avere scatti più fedeli su smartphone.

La terza funzionalità che potreste aver sottovalutato in questo contesto è quella relativa all'attivazione della griglia. Quest'ultima, che usualmente risulta attivabile dalle impostazioni dell'app Fotocamera, può infatti aiutarvi a comporre meglio gli scatti, facendo risaltare in modo importante il soggetto (chi ha detto regola dei terzi?). Per il resto, dato che ogni smartphone può fare storia a sé, il consiglio è sempre quello di esplorare le funzionalità specifiche offerte dal vostro dispositivo di fiducia: potreste scovare possibilità di cui magari non eravate nemmeno a conoscenza.