Tre funzionalità di Google Maps che potrebbero svoltarvi l'esperienza

Dopo avervi spiegato come segnalare gli errori su Google Maps, la nostra guida sull'utilizzo delle mappe di Big G si focalizza su tre funzioni poco note di Google Maps che però potrebbero rivelarsi una vera e propria manna dal cielo per tantissimi automobilisti (e non solo!): vediamole insieme.

La prima feature di Google Maps che vi segnaliamo è quella di ricordare l'ultima posizione della vostra auto: si tratta di una funzione utilissima se vi trovate in un grande parcheggio, come quello di un centro commerciale o di un aeroporto, e non volete rischiare di dimenticare dove avete parcheggiato. Per salvare la posizione, vi basterà tenere premuto sul puntino blu che indica la vostra localizzazione GPS: nel menù che si aprirà, dovreste trovare l'opzione "Salva parcheggio" o "Imposta come punto di parcheggio", a seconda del sistema operativo del vostro smartphone. Altrimenti, potete semplicemente salvare le coordinate GPS cliccando sull'icona "Salva".

Se per il vostro prossimo viaggio avete in programma di recarvi in un'area dove la connessione a Internet non è delle migliori, Google Maps vi offre la possibilità di effettuare il download delle mappe di città, province e intere regioni. Per farlo, vi basterà cercare il nome del luogo di cui volete scaricare la mappa sulla barra di ricerca dell'app. Una volta che avrete trovato il luogo desiderato, dovrete scorrere verso il basso e aprire la scheda dedicata a quest'ultimo: in alto a destra, infine, dovrete cliccare sui tre puntini e, successivamente, selezionare "Scarica mappa offline".

Infine, se usate spesso i mezzi pubblici, Google Maps individua l'ultimo autobus o treno a vostra disposizione per spostarvi da un luogo all'altro. La funzione è molto semplice da usare: anzitutto, cercate l'itinerario con i mezzi pubblici che dovete percorrere. Fatto ciò, al di sotto della barra dei mezzi troverete la scritta "Partenza", accanto alla quale vedrete l'orario a cui avete effettuato la ricerca. Toccate su "Partenza" e poi su "Ultima", a destra nel sottomenu che si aprirà dopo il primo tap. Selezionate il giorno del viaggio e saprete a che ora potrete prendere l'ultimo autobus o treno per tornare a casa.