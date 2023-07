Tre funzionalità imperdibili in arrivo con iOS 17

Dopo aver indicato tre funzionalità di iOS 17 limitate in alcuni paesi oggi ci sofferiamo su tre feature che sono davvero imperdibili e secondo noi costituiscono l’ossatura del nuovo sistema operativo per iPhone in arrivo il prossimo autunno.

La prima è senza dubbio rappresentata dalla modalità standby di iOS 17 che come noto trasforma l’iPhone in uno smart screen quando è in carica, bloccato ed orizzontale. Apple darà agli utenti varie opzioni di personalizzazione e sul mercato arriveranno diversi accessori che consentiranno di sfruttarla al massimo delle potenzialità.

Molto interessanti anche i poster per i contatti di iOS 17, di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine e che come noto consentono di impostare delle immagini a schermo intero quando si riceve una chiamata.

Infine, non possiamo non citare in questo excursus i widget interattivi di iOS 17 che permetteranno, alle app che supporteranno, di interagire senza doverle aprire: ad esempio si potranno controllare le luci di casa senza aprire l’applicazione Home, ma anche fare altro. È chiaro però che questa funzionalità è legata al supporto che riceveranno le applicazioni da parte degli sviluppatori, ma conoscendo Apple ed il suo ecosistema è facile intuire che saranno tante.

L'arrivo di iOS 17 è previsto in autunno, ma ancora non è stata comunicata alcuna data di lancio.