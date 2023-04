Tre funzionalità di Instagram per cambiare il vostro uso dei social

I social network sono in continuo cambiamento: per esempio, la scorsa settimana Instagram ha modificato le biografie degli utenti, aumentando il numero di link al loro interno. Tenersi al passo con le novità, spesso, è difficile: per questo, oggi vi proponiamo tre funzioni che cambiano il modo di usare Instagram e che potreste non conoscere.

Se possedete più account, per esempio, dovete sapere che è possibile gestire diversi profili Instagram da un solo device: si tratta di una funzione utilissima per i social media manager o per chi desidera gestire al contempo il proprio profilo personale e la pagina di un progetto professionale, ma anche per chi usa Instagram per profili "meme". Per aggiungere un secondo account su Instagram, vi basterà recarvi nel vostro profilo, cliccare sul nome utente e su "aggiungi account". La stessa procedura vi permetterà infine di passare da un profilo all'altro senza soluzione di continuità.

La seconda feature che potrebbe cambiare il vostro approccio a Instagram è quella che vi permette di "battere" l'algoritmo attivando le notifiche per i vostri account preferiti, assicurandovi di non perdere alcuna loro pubblicazione, un po' come avviene su YouTube. Per attivare tali notifiche dovete recarvi sull'account a cui siete interessati e seguirlo: fatto ciò, in alto a destra troverete l'icona di una campanella. Cliccatela e riceverete un avviso ogni volta che il profilo pubblicherà un contenuto: potrete anche selezionare di attivare le notifiche solo per precisi tipi di post, come Reel, video, live o persino per le storie.

La terza funzione, invece, è perfetta per chi vuole ridurre il tempo passato su Instagram durante la propria giornata. Per monitorare il tempo trascorso sulla piattaforma, spostatevi nel vostro profilo, toccate le tre linee nell'angolo in alto a destra e infine la scritta "Le tue attività". Da qui, cliccate su "Tempo di Utilizzo", e vedrete un grafico che vi mostra il tempo passato sulla piattaforma negli ultimi sette giorni. Da questo sottomenu, inoltre, potrete impostare delle notifiche per le pause e dei limiti di utilizzo per l'app, in modo da non trascorrervi troppo tempo.