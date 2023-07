Tre funzionalità interessanti in arrivo su Apple Watch con watchOS 10

Durante il keynote della WWDC di giugno, Apple ha annunciato watchOS 10, il nuovo sistema operativo per Apple Watch in arrivo a settembre. Quello di quest'anno sarà un aggiornamento di watchOS decisamente corposo, specie per i più attenti alla salute fisica e mentale. Vediamo insieme quali sono le tre principali novità in arrivo.

La prima è il monitoraggio della salute mentale degli utenti, che verrà effettuata in parallelo alla nuova app Salute di iOS 17, macOS Sonoma e iPadOS 17. La funzione permette, per esempio, di monitorare mediante un sensore ambientale la quantità di tempo passata all'aria aperta da chi indossa l'orologio, basandosi sul fatto che una permanenza maggiore all'esterno ha delle ricadute positive sull'umore e sulla salute fisica della persona. Non solo: con Apple Watch potrete registrare su Salute i vostri stati d'animo e avviare sessioni più o meno lunghe di mindfullness e di meditazione.

Per gli appassionati dell'outdoor, inoltre, watchOS 10 introduce le mappe topografiche offline, che potrebbero rivelarsi utilissime per le vostre scampagnate in montagna, magari dove la connessione al web non prende benissimo. Ricordatevi però di portare con voi il vostro iPhone, sia perché così potrete condividere le mappe offline tra smartphone e smartwatch, sia perché la funzionalità di chiamata satellitare di iPhone 14 potrebbe aiutarvi in caso di pericolo.

Infine, abbiamo anche una serie di novità per gli appassionati del ciclismo: benché il monitoraggio degli allenamenti in bicicletta sia stato implementato già con watchOS 7, è solo con l'ultima versione del software che arriva la possibilità di misurare l'andamento della pedalata e l'elevazione verticale della vostra sessione di biking. Inoltre, quando il vostro Apple Watch rileverà che state pedalando, attiverà un allenamento Live Activity su iPone, che vi permetterà di vedere in tempo reale sullo schermo del telefono i vostri parametri biometrici e i dati relativi all'allenamento stesso.