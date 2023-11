Tre funzionalità interessanti in arrivo su iPhone con iOS 17.2

Nel corso delle prossime settimane, Apple pubblicherà iOS 17.2, l’atteso aggiornamento per iOS 17.2 che porterà con se una serie di novità molto interessanti sugli iPhone. Ne abbiamo scelte tre per voi che secondo noi sono particolarmente degne di note.

La prima è senza dubbio rappresenta dall’applicazione Diario che è stata mostrata nel corso della WWDC durante la presentazione di iOS 17 e si configura, come suggerisce il nome, come un vero e proprio diario in cui appuntare tutto.

Per i possessori di iPhone 15 Pro e Pro Max, arriva anche un’altra opzione molto interessante: sarà possibile impostare il tasto Azione in modo tale che possa avviare la modalità traduzione tramite l’app Traduttore integrata.

Infine, segnaliamo anche l’arrivo con iOS 17.2 di alcuni nuovi widget da inserire nella home screen e nella schermata di blocco: i nuovi widget riguarderanno le app Meteo e l’orologio, e daranno la possibilità di visualizzare le previsioni giornaliere anche per i giorni seguenti, gli orari di alba e tramonto e l’orologio digitale.

Nessuna informazione sulla data di arrivo, ma secondo molti la pubblicazione potrebbe avvenire nel corso del mese di novembre: nel momento in cui stiamo scrivendo l'aggiornamento è ancora nella fase beta e sono state pubblicate due versioni.