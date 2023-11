Tre funzionalità interessanti che dovreste provare su Android 14

È passato ormai un po' di tempo dall'uscita di Android 14, la più recente major release del sistema operativo del robottino verde. Certo, non sono in pochi coloro che stanno ancora attendendo l'update, ma nel frattempo potreste voler dare un'occhiata a tre feature intriganti di Android 14.

Ebbene, la prima questione che potreste voler approfondire è la personalizzazione della lockscreen. Recandovi infatti nelle Impostazioni del dispositivo e accedendo alla sezione per personalizzare sfondo e stile, potrete accedere a diverse opzioni legate alla schermata di blocco. A tal proposito, ciò che potrebbe interessarvi fare è sfruttare la funzione di aggiunta delle scorciatoie, impostando degli appositi pulsanti per azioni rapide (ad esempio, attivare la torcia) negli angoli in basso dello schermo.

Un'altra feature a cui potreste voler dare un'occhiata è rappresentata dalle notifiche flash. In che senso? In determinati contesti si potrebbe avere bisogno di qualcosa in più rispetto al classico suono per poter rimanere aggiornati su quanto accade sullo smartphone. Ecco dunque che mediante Android 14 risulta possibile ottenere nativamente avvisi di questo tipo, scegliendo se far attivare il flash quando si riceve una notifica o se farsi avvisare mediante un "flash" dello schermo.

La terza funzionalità che trattiamo in questa sede è in realtà una novità di cui qualcuno potrebbe "non accorgersi", ma che risulta importante a livello di privacy. Facciamo infatti riferimento alla gestione delle autorizzazioni per le foto, che possono ora essere selezionate singolarmente. In parole povere, al posto di concedere a un'applicazione l'accesso a tutte le immagini presenti sulla memoria del dispositivo (come accadeva in precedenza), ora è possibile fornire l'autorizzazione all'app per accedere esclusivamente alle foto di cui ha bisogno.

Insomma, ci sono diverse questioni interessanti riguardanti la più recente major release del sistema operativo del robottino verde, che potreste magari voler approfondire anche direttamente mediante il portale ufficiale di Android.