Tre funzionalità interessanti della One UI 6.0 di Samsung

Samsung ha annunciato la One UI 6.0 solo a ottobre 2023 e ha già suscitato non poca curiosità tra gli appassionati e gli addetti ai lavori alla ricerca di nuove funzionalità.

Nonostante non ci sia ancora un programma definito per il rollout, sappiamo già che la nuova personalizzazione di sistema per gli smartphone Android prodotti da Samsung vanterà diverse novità esclusive.

Basata su Android 14, la One UI 6.0 approderà anche su dispositivi attualmente già sul mercato, come i top di gamma della famiglia Samsung Galaxy S23, ma è certa la sua presenza anche sui pieghevoli del brand, perlomeno per Samsung Galaxy Z Fold5 e Flip5.

A evolversi sarà prima di tutto l'interfaccia stessa, con un design ancora più curato ma senza stravolgerne l'essenza. Saranno migliorati, ad esempio, il pannello delle impostazioni rapide e quello delle notifiche, ma anche la Home vanterà nuove gesture per rendere più semplice e intuitiva la personalizzazione e lo spostamento degli oggetti nelle varie pagine, ma saranno migliorate anche le Impostazioni vere e proprie, con elementi rapidi in primo piano.

Tra i cambi più evidenti in questo senso, però, ci sarà anche un nuovo font di sistema.

Un altro aspetto che sarà migliorato dalla One UI 6.0 è l'app Fotocamera, che verrà semplificata nei suoi aspetti chiave, ma ci saranno anche funzioni avanzate come una nuova griglia con livella ancora più precisa, oltre a delle impostazioni rapide essenziali che aiuteranno a cambiare qualità e risoluzione sia in modalità normale che Pro.

Dulcis in fundo, la Galleria presenterà le nuove funzioni Photo Master e Object Eraser, che consentiranno una gestione potenziata dei propri scatti, compresa la possibilità di eliminare oggetti come accade con Gomma magica, funzione già vista all'opera ma che dovrebbe migliorare in maniera sensibile grazie all'IA.