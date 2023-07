Tre funzionalità di iOS 17 che saranno limitate in Paesi specifici

Dopo aver indicato la procedura per installare la beta pubblica di iOS 17 (potreste volerla seguire), è giunto il momento di tornare a fare riferimento alla prossima major release del sistema operativo degli iPhone. Potrebbe infatti interessarvi sapere che non tutte le feature saranno disponibili ovunque.

Il futuro "grande aggiornamento" di iOS mancherà insomma di includere diverse funzionalità disponibili invece in altri Paesi specifici. Ci sono diversi esempi da effettuare a tal proposito, ma in questa sede abbiamo scelto di concentrarci su tre feature di iOS 17 che saranno limitate a Paesi specifici (ricordiamo che l'uscita in versione stabile di questa major release dell'OS è prevista per l'autunno 2023).

Non si può non partire dall'accorciamento della frase per attivare Siri. In parole povere, determinati utenti potranno scegliere di rimuovere il classico "Hey", chiamando l'assistente solamente "Siri". Per il momento, però, il tutto è legato solamente alla lingua inglese (Stati Uniti d'America, Regno Unito, Australia e Canada). Inoltre, risulta necessario fare uso di AirPods Pro di seconda generazione, visto che si tratta dell'unico modello a possedere il chip H2.

Un'altra funzionalità a cui non tutti avranno accesso, perlomeno per quel che concerne la fase iniziale di rilascio, è Live Voicemail. Abbiamo approfondito nel dettaglio quest'ultima anche nel nostro approfondimento relativo a ciò che sappiamo di iOS 17, ma ora è emerso che la funzionalità che mira a ridurre gli scocciatori in termini di chiamate sarà disponibile solamente in inglese (Stati Uniti d'America e Canada).

Per il resto, la terza e ultima feature che non sarà disponibile per tutti i Paesi è relativa alle risposte back-to-back di Siri. In parole povere, l'assistente vocale potrà rispondere in modo continuo alle domande dell'utente senza che questo debba per forza ripetere le "parole magiche", ma il tutto sarà disponibile solamente su iPhone 11 o superiore ed esclusivamente in inglese (Stati Uniti d'America, Regno Unito, Australia e Canada).