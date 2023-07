Tre funzionalità di iPadOS 17 che avvicinano l'iPad Pro a un desktop replacement

Nell’immediato futuro di Apple non c’è solo iOS 17 ma anche il nuovo iPadOS 17 che è stato presentato alla WWDC 2023 e che include delle funzionalità molto interessanti che lo avvicinano ulteriormente a macOS, di fatto rendendo iPad Pro un ottimo desktop replacement.

Dopo aver riportato su queste pagine tre novità di iPadOS 17 da tenere d’occhio, oggi ci sofferiamo appunto su tre funzionalità che avvicinano l’iPad Pro ad un Mac.

In questo nostro excursus non potevamo non partire dai miglioramenti all’app Note che con iPadOS 17 si arricchisce aggiungendo ancora più funzionalità: la più importante è senza dubbio rappresentata dalla possibilità di gestire i file PDF all’interno della stessa app. Gli utenti hanno la possibilità di importare un PDF e modificarlo proprio commesse fosse un editor, ma anche di evidenziare, modificare, cancellare, annotare e utilizzare le funzionalità di riempimento automatico per compilare tutti i documenti. Inoltre, l’app Note permette anche di collegarne altre.

Arrivano anche i profili in Safari: in questo modo sarà possibile tenere separate le cronologie tra un profilo di lavoro ed uno personale, oltre che le password, i segnalibri ed altro.

Miglioramenti anche per AirDrop, per facilitare ulteriormente il trasferimento file veloce tra più dispositivi Apple.

iPadOS 17 arriverà il prossimo autunno insieme ad iOS 17 e gli altri sistemi operativi Apple.