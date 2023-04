Tre funzionalità del MacBook che possono cambiare il vostro uso del portatile

Dopo aver spiegato cosa fare se il Mac si scarica velocemente, oggi siamo qui a pubblicare un'altra guida sui laptop Apple, focalizzandoci su quelle funzionalità poco conosciute ma comunque utili che possono rendere la vita più semplice a coloro che utilizzano i MacBook sia per lavorare che per altri scopi.

Ed in questo nostro excursus non possiamo non partire dalla funzionalità Handoff, che rappresenta la massima espressione dell'integrazione tra dispositivi dell'ecosistema Apple. Per attivare Handoff è necessario che tutti i dispositivi abbiano eseguito l'accesso allo stesso Apple ID e che abbiano Bluetooth e WiFi attivati. Di default, Handoff è attivo su ogni dispositivo, e può essere verificato tramite il menù Impostazioni, Generali e su AirDrop ed Handoff.

Sempre sui MacBook, Apple permette anche di personalizzare le gesture del Trackpad direttamente dal menù "Trackpad" presente sotto l'applicazione "Impostazioni di sistema". Qui è possibile scegliere che funzione attivare per le varie gesture.

Molto utile soprattutto in ambito professionale anche lo strumento integrato in macOS che permette di effettuare screenshot in maniera sia semplice che avanzata, ad esempio impostando un timer. Tale tool lo trovate direttamente nel launchpad cercando lo "Strumento di Cattura", e figura tra le applicazioni preinstallate su tutti i Mac e MacBook.