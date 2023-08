Tre funzionalità di macOS Sonoma da non sottovalutare

Se avete seguito la nostra guida su come installare la beta di macOS Sonoma, il vostra Mac sarà ora aggiornato all'ultima versione del sistema operativo di Apple. Ma quali sono le migliori nuove funzioni di macOS Sonoma? Tre in particolare potrebbero svoltare la vostra esperienza su Mac e Macbook.

La prima è la possibilità di riempire automaticamente i moduli PDF tramite un sistema di autofill migliorato. La funzione non era disponibile nelle prime versioni beta del sistema operativo, ma con la quinta beta per sviluppatori di macOS Sonoma è finalmente stata attivata: utilizzandola, potete compilare i documenti in PDF che avete scannerizzato usando le informazioni salvate nella vostra scheda contatto. Davvero utilissima!

La seconda nuova funzione di macOS Sonoma rende il gaming finalmente possibile anche su Mac e Macbook. Alla WWDC, infatti, Apple ha lanciato la Game Mode di macOS Sonoma. Quest'ultima, quando viene attivata, permette di dare la priorità ai videogiochi compatibili in termini di consumo di CPU e GPU del device, in modo da migliorarne le performance in-game. Resta ovviamente da vedere quanto la feature verrà supportata dagli sviluppatori, ma insieme al lancio dell'upscaling Metal FX di Apple nel 2022 potrebbe veramente spalancare le porte al gaming su Mac nei prossimi anni.

La terza funzione che vi segnaliamo sono i nuovi widget di macOS Sonoma. Si tratta certamente del punto forte della nuova iterazione di macOS, che non a caso ha ricevuto moltissimo spazio nel corso della presentazione del sistema operativo alla WWDC. Al momento, macOS Sonoma supporta solo i widget ufficiali di Apple, ma presto potrebbero arrivare anche quelli degli sviluppatori terze parti. Come se ciò non bastasse, i widget potranno essere inseriti sulla scrivania del Mac, dandovi ulteriori possibilità di personalizzazione di quest'ultima.