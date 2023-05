Tre funzionalità sottovalutate nella scelta dello smartphone Android

Nella scelta di un nuovo smartphone Android bisogna tenere conto di tanti parametri per essere certi di aver preso quello adatto alle nostre esigenze, ma oggi non vi parleremo di prestazioni, batteria e fotocamera.

Proprio di quest'ultima vi abbiamo parlato di recente, andando a scovare almeno tre funzioni fotografiche sottovalutate negli smartphone; tuttavia, nelle prossime righe ci occuperemo di aspetti davvero presi sotto gamba da molte persone e che, invece, potrebbero svoltarvi in un certo senso l'esperienza.

Il primo di questi fattori è la vibrazione: ebbene sì, per quanto scontata e banale possa sembrarvi, la vibrazione assume un peso specifico sempre maggiore, soprattutto se con il passare del tempo siete finiti nel nutrito gruppo degli utenti che detestano le suonerie.

Assodato quanto sia importante avere una vibrazione, cosa che bene o male ormai hanno tutti gli smartphone, vi suggeriamo di dare peso anche alla sua qualità, perché uno smartphone veramente premium restituisce un feedback decisamente migliore. Secondo, vi suggeriamo di provare ad attivare il feedback aptico, che vi consente di ottenere una piccola vibrazione in determinate situazioni, ad esempio quando digitate con la tastiera virtuale, restituendo la piacevole sensazione di avere a che fare con una tastiera fisica.

Un altro aspetto fondamentale è l'audio. Se siete dei divoratori seriali di contenuti in streaming a tutto schermo, accertatevi che il vostro nuovo smartphone abbia un comparto audio stereo, ovvero che l'audio venga riprodotto non solo dal fondo del dispositivo ma anche dalla parte superiore o direttamente dalla capsula auricolare. Inoltre, tanto meglio se avete adocchiato un telefono con comparto audio brandizzato: a oggi davvero tanti produttori scelgono di progettarlo in tandem con aziende specializzate, tra cui anche quella siglata tra Xiaomi e Harman Kardon per il Mi 11 nel 2020.

Terzo aspetto molto interessante è quello della RAM Virtuale, feature ormai implementata da tantissimi produttori sui loro dispositivi. Si tratta di una funzione che sicuramente non andrà a stravolgere le performance del vostro smartphone, ma se è un dispositivo budget con poca RAM ne aumenterà a dismisura la potenziale longevità.