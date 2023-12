Tre funzioni di Android che sarebbe bello vedere anche su iPhone

Uno dei temi ricorrenti nel dibattito della community del mondo smartphone è se Android sia migliore di iOS o viceversa. Al momento una risposta non c'è, ma ecco tre feature di Android che su iPhone mancano e che vorremmo vedere implementate al più presto da Apple!

Partiamo con la possibilità di registrare le chiamate senza l'uso di app terze parti. La funzione, che esiste da tempo su Android come feature built-in, manca totalmente su iOS, rendendo molto complessa la registrazione delle telefonate effettuate tramite iPhone. Una questione di privacy, dice Apple, anche se delle app che permettono di aggirare il blocco esistono: peccato che davvero poche funzionino correttamente e che spesso abbiano dei costi veramente proibitivi.

In secondo luogo, dobbiamo sottolineare che iOS non garantisce una gestione dei suoni pari ad Android. Mentre il sistema operativo di Apple permette di modificare separatamente solo il volume delle notifiche e quello dei media (quindi video, film, brani musicali e podcast) quando sono in fase di riproduzione, Android ha una gestione molto più granulare dei suoni, permettendovi di ritoccare in ogni momento il volume dei media, delle chiamate, delle sveglie, delle notifiche e delle suonerie.

Come dicevamo parlando della registrazione delle chiamate, Apple tiene molto alla privacy dei suoi utenti. Tuttavia, sotto questo punto di vista Android ha un asso nella manica che iOS non possiede: il sistema operatio di Google, infatti, permette di bloccare temporaneamente l'accesso a fotocamera, microfono e NFC per un'app o per tutte le app presenti sullo smartphone. Al contrario, su iPhone non è possibile bloccare solo temporaneamente l'accesso delle app a questi servizi, che può essere solo attivato o disattivato manualmente dalle impostazioni.