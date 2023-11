Tre funzioni che fanno apprezzare l'uso di un iPhone

Gli iPhone sono tra gli smartphone più popolari del mercato e molti utenti continuano ad essere fedeli ad Apple negli anni. Quali sono però le funzioni che lo rendono così comodo da usare? Ne abbiamo scelto per voi tre, precisando che non vogliamo scatenare guerre con Android o altro.

In questa nostra analisi non possiamo non partire dall’integrazione con gli altri dispositivi dell’ecosistema Apple. Se siete tra coloro che posseggono anche un Mac o un iPad, avrete sicuramente apprezzato la possibilità di accedere alla sincronizzazione delle foto tramite iCloud senza dover fare nulla, ma anche di poter rispondere alle chiamate su altri device, di copiare ed incollare appunti o di trasferire file tramite AirDrop. Proprio AirDrop di recente si è potenziato con iOS 17, e permette di completare il trasferimento tramite iCloud per i file di grandi dimensioni.

Sempre con iOS 17, Apple ha anche introdotto la modalità StandBy che di fatto trasforma un iPhone in uno smart screen: quando è posto orizzontalmente ed in carica, infatti, lo smartphone attiva una nuova interfaccia che permette di mostrare foto, widget o altre informazioni in qualsiasi ora del giorno. Tale sistema però è particolarmente utile durante la notte, quando fa da radiosveglia.

Infine, sempre lato software, segnaliamo anche le modalità Full Immersion personalizzabili che possono essere programmate per attivarsi e disattivarsi a determinati orari, per consentire solo le notifiche di determinate applicazioni o da alcune persone.