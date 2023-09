Tre funzioni importanti che potrebbero farvi optare per iPhone 15 Pro Max

Avete seguito la presentazione dei nuovi iPhone 15 Pro e Pro Max e siete tentati dall’acquistare il nuovo smartphone top di gamma di Apple, ma prima di procedere con l’ordine volete capire quali sono le novità più importanti? Ne abbiamo scelte tre per voi.

Non possiamo non partire con la porta USB-C: l’ingresso prende il posto del vecchio connettore Lightning, che è stato pensionato da Apple sulla base delle pressioni dell’Unione Europea che ha approvato la norma sul caricatore unico, e che abbinato al chip A17 garantisce il supporto allo standard USB 3 con velocità di trasferimento fino a 10 gigabyte al secondo.

La seconda novità è senza dubbio rappresentata dal nuovo pulsante d’azione laterale che riprende il funzionamento di quello presente su Apple Watch Ultra: il tasto laterale può essere programmato dalle impostazioni a seconda dei propri gusti e supporta anche gli shortcut di Siri.

Ovviamente, in questo nostro breve excursus non possiamo non citare il nuovo teleobiettivo 5x presente su iPhone 15 Pro Max (non sul Pro) che garantisce uno zoom digitale fino a 25x e consente di scattare foto nitide e chiare anche a distanza. Secondo gli ultimi rumor, l’anno prossimo dovrebbe arrivare su iPhone 16 Pro. Come sempre vi invitiamo a prendere con le pinze tali rumor però.