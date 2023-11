Tre funzioni interessanti di Ubuntu che potreste non conoscere

Se non siete tipi da Microsoft ma le scorciatoie per Windows 11 hanno acceso la vostra curiosità, ecco alcune combinazioni che potranno tornarvi utili nell'utilizzo di tutti i giorni su Ubuntu.

Tra le più interessanti c'è, per esempio, quella che consente di spostarsi rapidamente tra desktop virtuali, o workspace, se siete soliti utilizzarne più di uno su un singolo monitor. Per navigare tra i vari desktop, non dovrete fare altro che tenere premuto il tasto Windows e premere al contempo Pagina su o Pagina giù a seconda della direzione. In alternativa, vale anche la combinazione Ctrl + Alt e a seconda della direzione Freccia su o Freccia giù.

Tenendo premuto il tasto Windows e il tasto Tab, invece, avrete la possibilità di spostarvi tra le diverse finestre delle istanze attualmente aperte sul PC. Molto utile, a tal proposito, anche la combinazione Windows + A, che consente di mostrare la lista di tutte le applicazioni.

Gli amanti delle scorciatoie, poi, non si faranno sfuggire una delle più utili per logout e spegnimenti rapidi. Come? Premendo Ctrl + Alt + Canc potrete richiamare in pochi istanti la finestra di dialogo del menu di spegnimento. In questo modo, se stavate digitando, potrete spegnere o mettere il PC a riposo senza spostare la mano sul mouse!



Se siete curiosi di saperne altre? Ad esempio, su Windows c'è un'assurda combinazione per aprire LinkedIn!