Tre funzioni di iOS 17 poco conosciute ma interessanti

Dopo avervi svelato tre funzioni di sicurezza di iOS 17 che potreste voler utilizzare per tutelare la vostra privacy su iPhone, vi presentiamo ora altre tre feature di iOS 17 poco conosciute dagli utenti. Benché quasi sconosciute, però, si tratta di opzioni decisamente utili: ecco quali sono!

Tra le nuove funzioni di Foto su iOS 17 troviamo la possibilità di leggere le etichette dei capi di abbigliamento tramite la galleria delle immagini. Per utilizzare la feature, vi basterà fotografare l'etichetta, aprire l'app Foto e aprire l'immagine appena scattata. Fatto ciò, nel menu in basso troverete un'icona simile ad un foglio di carta racchiuso in un cerchio. Toccando su quest'ultima, si aprirà un'interfaccia che vi spiegherà quali sono e cosa dicono i simboli sull'etichetta, aiutandovi nell'organizzazione delle vostre lavatrici.

Altra funzione davvero utilissima è la trascrizione degli audio su iMessage. Delle nuove funzioni dell'app Messaggi di iOS 17, la trascrizione degli audio è una delle poche ad essere attivate in automatico fin dall'installazione di iOS 17. Per vedere la versione scritta di un audio, vi basterà inviarlo e attendere circa cinque secondi: fatto ciò, la trascrizione comparirà direttamente al di sotto del messaggio vocale appena inviato. Quest'ultima, peraltro, è anche estremamente accurata!

E lo sapevate che, da iOS 17 in poi, è possibile usare l'iPhone per trovare l'Apple Watch? Tutti i possessori di un Apple Watch sanno di poter utilizzare lo smartwatch per recuperare un iPhone smarrito, ma con iOS 17 sarete in grado anche di eseguire la procedura al contrario. Per attivare la feature, recatevi nelle Impostazioni, poi in Centro di Controllo e, infine, attivate il toggle "Fai squillare Apple Watch". L'icona legata alla funzione apparirà nel Centro di Controllo dell'iPhone, da cui potrete usarla con un solo tap!