Tre funzioni di iOS 17 per le foto che potreste non conoscere

Dopo aver approfondito tre funzioni di iOS 17 poco conosciute, è giunto il momento di scendere nel dettaglio anche di alcune possibilità a livello fotografico di cui potreste non essere a conoscenza. Infatti, un odierno iPhone mette a disposizione parecchie opportunità in tal senso, quindi non tutti sono a conoscenza di ogni singola funzione.

La prima possibilità su cui vale la pena soffermarsi è il riconoscimento degli animali nelle foto. Sì, avete capito bene: mediante l'applicazione Foto integrata su iOS 17 risulta possibile, come spiegato direttamente mediante il portale ufficiale del supporto Apple, ritrovare gli scatti effettuati, ad esempio, al proprio gatto (con tanto di nome). Potreste insomma voler dare un'occhiata all'app Foto, spostandovi poi nella sezione "Album" e prendendo visione dell'eventuale album "Persone e animali domestici" suggerito direttamente dal sistema.

Una seconda funzione che potreste non conoscere è relativa alla possibilità di trasformare i soggetti presenti nelle foto in sticker. Per intenderci, tornando a una foto di un gatto, potete "ritagliare" quest'ultimo dallo scatto e renderlo uno sticker direttamente a partire dalla succitata app Foto. Infatti, una volta visualizzata a schermo la foto coinvolta, vi basta tenere premuto sul soggetto, fare eventualmente tap sull'icona della freccia verso destra e selezionare l'opzione "Aggiungi adesivo". Buon divertimento.

Un'ultima opzione che potreste non conoscere, ma non per questo meno interessante, riguarda l'opportunità di effettuare il ritaglio delle foto con un tap. In passato bisognava infatti effettuare vari passaggi per raggiungere quest'obiettivo, ma su iOS 17, sempre dall'applicazione Foto, adesso basta semplicemente effettuare uno zoom con le dita per vedere comparire, in alto a destra, un comodo tasto "Ritaglia". Insomma, ora siete a conoscenza di qualche "trucco" in ambito fotografico per il vostro iPhone.