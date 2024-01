Tre funzioni che mancavano al primo iPhone del 2007: potreste non aspettarvele!

Sono passati più di quindici anni dal lancio del primo iPhone di Apple, ormai diventato una pietra angolare della storia della tecnologia. Le novità che il primo iPhone portava con sé erano tantissime, al punto da rivoluzionare l'intero mondo della telefonia mobile. Ma al device mancavano anche alcune feature imprescindibili: ecco quali!

La prima funzione che mancava sul primissimo iPhone era il "copia-incolla". Sì, avete capito bene: sull'iPhone di prima generazione non si potevano copiare testi e incollarli altrove. Era cioè impossibile copiare un testo dal web o da un file PDF in un messaggio: l'intera procedura andava eseguita a mano, nonostante il copia-incolla fosse già da tempo disponibile su PC e altri dispositivi. La feature sarebbe arrivata su iPhone solo nel 2009, due anni dopo il lancio del primo Melafonino di sempre.

Ma non solo: il primo iPhone non aveva una fotocamera frontale, per esempio. Niente selfie per i possessori di uno smartphone targato Apple, almeno non fino al 2010, quando finalmente una selfie-camera è arrivata con iPhone 4 - che non a caso è uno degli smartphone di Cupertino più amati di sempre. Per giunta, anche la fotocamera posteriore del device non era delle migliori: la possibilità di girare video, per esempio, è arrivata solo nel 2009 con iPhone 3GS. E non c'era nemmeno il flash, quindi niente foto in notturna e, soprattutto, niente torcia!

Un'altra assenza di peso è quella dell'App Store. Il primo iPhone aveva tante app preinstallate, come Telefono, Contatti, Meteo, Note, Calendario, Foto e Calcolatrice, ma non c'era alcun modo per installare app di terze parti o nuovi software rilasciati da Apple. L'App Store è stato pubblicato su iPhone solo nel mese di luglio del 2008: prima di allora, le uniche app third party che potevano girare su iPhone erano accessibili solamente dal web, con tutte le limitazioni del caso.