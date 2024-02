Tre funzioni nascoste di iOS 17 per i messaggi che potreste voler approfondire

Ormai iOS 17.4 è in arrivo su tutti gli iPhone: il nuovo sistema operativo di Cupertino potrebbe essere lanciato il 4 o il 5 marzo. Intanto, però, iOS 17 ha modificato pesantemente l'app Messaggi con alcune novità svelate negli scorsi mesi, nonché con dei cambiamenti che saranno disponibili a marzo: vediamo i principali!

Il primo è la protezione quantistica dei messaggi di iOS 17.4: la funzione è stata annunciata solo pochi giorni fa, quando Apple ha svelato la crittografia PQ3, definita come "un protocollo di crittografia post-quantistico" persino più sicuro della crittografia end-to-end. Il protocollo PQ3 è stato progettato per proteggere gli iPhone dagli attacchi "Harvest Now, Decrypt Later", con i quali vengono raccolti dati sensibili criptati che vengono decifrati solo in un secondo momento: per decifrare questi dati occorrono dei PC quantistici, ma il sistema PQ3 terrà i vostri dati al sicuro anche da queste macchine.

Per quanto riguarda le funzioni con un utilizzo più immediato, invece, abbiamo un completo redesign dei messaggi audio, arrivato già con la prima release di iOS 17. I messaggi vocali, infatti, possono ora essere salvati nell'app Registrazioni: per farlo, vi basterà premere sul messaggio finché non comparirà un menu a tendina. Tra le opzioni di quest'ultimo, dovrete toccare "Salva in Registrazioni Vocali". Inoltre, da iOS 17 in poi potete anche aumentare la velocità di riproduzione dell'audio, che può essere portata a 1.25x, a 1.5x o addirittura a 2x.

Anche gli sticker dell'app Messaggi sono stati rivisti con la prima versione di iOS 17. Nello specifico, le Foto Live possono essere trasformate in Sticker Live, cioè in sticker video della durata di qualche secondo. Per realizzare uno Sticker Live vi basta recarvi nel sottomenu degli adesivi, premere "+" e toccare "Live" nella finestra seguente. Fatto ciò, dovete selezionare un'immagine dalla vostra Galleria e lo sticker animato verrà creato in automatico. Inoltre, dal menu Sticker dell'app Messaggi potete facilmente eliminare intere collezioni di adesivi con uno swipe.