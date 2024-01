Tre funzioni della One UI 6.1 di Samsung che potreste voler approfondire

La One UI 6.1 di Samsung è arrivata negli scorsi giorni, insieme a Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra. Nei prossimi mesi, inoltre, l'aggiornamento del software degli smartphone del colosso coreano arriverà anche su una pletora di altri device. Ma quali sono le funzionalità più interessanti di One UI 6.1 tra quelle disponibili?

La prima feature sulla quale vogliamo richiamare la vostra attenzione è la traduzione delle chiamate in tempo reale. Si tratta di una delle funzionalità principali di Galaxy AI, ed è stata ampiamente utilizzata dal colosso di Suwon per la campagna promozionale dei suoi smartphone flagship di nuova generazione. La funzione è estremamente semplice: utilizzando l'Intelligenza Artificiale - rigorosamente on-device, peraltro - lo smartphone più tradurre la voce dell'interlocutore in ben 13 lingue diverse e in tempo reale. Utilissima, specie se vivete all'estero o se effettuate molte chiamate internazionali.

La seconda funzionalità veramente interessante di One UI 6.1 riguarda l'editing di video e foto con l'IA generativa. In campo fotografico, le novità arrivate con Samsung Galaxy AI vi permettono di selezionare interi oggetti dalle vostre immagini, spostarli o addirittura rimuoverli dalle foto, che verranno "completate" direttamente dall'IA, che sarà capace di ricostruire lo sfondo a partire dal resto dello scatto. In campo video, invece, l'IA può generare nuovi frame per le vostre riprese, permettendovi di trasformare rapidamente i vostri video in slow-motion con pochi tocchi.

Infine, non possiamo non consigliarvi di provare due feature introdotte da One UI 6.1 sugli smartphone Samsung ma già presenti tra le funzioni IA di Google Pixel 8 rilasciate a dicembre. La prima è la funzione "Cerchia e Cerca con Google", il cui nome è piuttosto autoesplicativo: in qualunque app vi troviate, vi basterà premere il pulsante home e cerchiare un qualsiasi soggetto per avviare immediatamente una ricerca per immagini di quest'ultimo su Google. Inoltre, sempre da Pixel 8 è stata importata la possibilità di trascrivere registrazioni e video, che possono poi essere riassunti dall'IA.