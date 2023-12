Tre funzioni che potremmo vedere nella seconda generazione di Apple Vision Pro

Mentre i fan della Mela Morsicata attendono con ansia il lancio globale di Apple Vision Pro, che dovrebbe avvenire nel corso del 2024, a partire dal mese di marzo, già si parla della seconda generazione di visori MR di Cupertino. Quest'ultima, infatti, dovrebbe arrivare nel 2024 con alcune intriganti funzioni esclusive: vediamo le principali.

Apple Vision Pro 2 uscirà nel 2025 e, al momento, è noto dagli ingegneri di Apple con il nome di "Project Alaska" e con l'identificativo N109. Secondo Macrumors, il design del prodotto sarà del tutto simile a quello del primo headset della Mela Morsicata, mantenendo un form factor pressoché identico a quest'ultimo, con l'unica eccezione che dovrebbe riguardare il posizionamento degli speaker e dei lacci della parte posteriore.

In termini funzionali, però, Vision Pro 2 accoglierà almeno tre feature scartate per la prima generazione di visori di Cupertino, accantonate perché il loro sviluppo sarebbe stato troppo arretrato al momento della presentazione di Vision Pro alla WWDC 2023.

La prima funzione esclusiva è l'utilizzo di Vision Pro come schermo aggiuntivo per il Mac. La feature permette di duplicare e ingrandire lo schermo del proprio Macbook dopo aver indossato il visore: il display viene così proiettato direttamente sullo schermo di Vision Pro e ingigantito in termini di dimensioni. La funzione crea un monitor virtuale in 4K e utilizza il Wi-Fi per la trasmissione dei dati da un device all'altro, ma sembra che non verrà supportata dalla prima generazione di visori targati Apple.

Seconda feature in arrivo solo nel 2025 sono le chiamate FaceTime di gruppo con più avatar 3D, o "Personas". Le "Personas" sono gli avatar (quasi) fotorealistici che sostituiscono l'utente nelle videochiamate: indossando Vision Pro, infatti, non potrete mostrare il vostro volto su FaceTime. Questi modelli 3D, inoltre, saranno capaci di mimare le vostre espressioni facciali in tempo reale grazie ai sensori di Vision Pro. Tuttavia, sembra che, almeno inizialmente, FaceTime supporterà una sola "Persona" per chiamata, mentre la compatibilità con più avatar al contempo arriverà solo tra un paio d'anno.

Infine, sul visore in uscita nel 2024 mancheranno le app per il fitness e lo sport. Il servizio Fitness+ di Apple, infatti, sarà disponibile solo per il dispositivo in arrivo nel 2025, forse perché il primo Apple Vision Pro sarà troppo pesante (o troppo ingombrante) per permettervi di allenarvi comodamente indossandolo. Il problema, però, dovrebbe risolversi con Vision Pro 2, che dovrebbe essere nettamente più leggero.