Tre funzioni di sicurezza di iOS 17 che potreste voler approfondire

A settembre, iOS 17 è arrivato sugli iPhone compatibili, portando con sé una pletora di nuove funzioni e feature. Tuttavia, l'aggiornamento ha anche implementato una lunga serie di funzioni di sicurezza per iPhone iPad, alcune delle quali veramente molto utili: vediamo insieme le principali!

Se utilizzate spesso l'autenticazione a due fattori o via SMS, vi sarà capitato di ricevere dei codici di verifica via messaggio. Normalmente, sarebbe consigliato eliminare questi codici di verifica dopo averli utilizzati, per evitare che un malintenzionato possa servirsene per accedere ai vostri account qualora dovesse mettere fisicamente le mani sul vostro iPhone. Per evitare il problema, però, iOS 17 implementa la cancellazione automatica dei codici ricevuti via messaggio: per attivarla, aprite le Impostazioni dell'iPhone, scendete fino a "Password", poi scorrete fino a "Opzioni Password" e attivate il toggle "Elimina in automatico".

Inoltre, Apple ha introdotto nuove impostazioni legate alla privacy su Foto. Dopo aver installato iOS 17 sul vostro iPhone, noterete che tutte le vostre app torneranno a chiedervi di abilitare l'accesso alla galleria delle immagini. In questo caso, l'accesso potrà essere completo o limitato: se deciderete di limitare l'accesso, potrete selezionare i singoli video e le singole foto a cui fornire accesso alle app collegate. La funzione, inoltre, è attiva di default fin dall'installazione di iOS 17.

Infine, lo sapevate che è possibile bloccare le pagine con navigazione privata su Safari tramite Face ID? Per attivare la funzione, aprite l'app Impostazioni, scendete fino a "Safari", scorrete fino alla sezione "Privacy e sicurezza" e attivate il toggle "Richiedi Face ID per sbloccare la navigazione privata". Fatto ciò, tutte le vostre schede private su Safari saranno bloccate dal Face ID e solo voi potrete accedervi.