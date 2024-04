Tre gadget Xiaomi che non ti aspetti e che sono già in vendita in Italia

Ormai lo sappiamo tutti: Xiaomi produce anche dispositivi per la casa smart. Molti di questi, però, sono sfortunatamente rimasti relegati al solo mercato cinese e non possono essere acquistati in Italia. Eppure, tre gadget molto particolari targati Xiaomi hanno recentemente fatto il loro debutto anche in Italia: ecco quali!

Xiaomi Multi-Fuction Camping Lantern

Partiamo dalla lampada da campeggio targata Xiaomi, anche chiamata dal colosso cinese Xiaomi Multi-Function Camping Lantern. Il dispositivo - una vera e propria manna dal cielo per gli amanti dell'outdoor, vanta un design a doppia luce separabile, per illuminare il vostro falò e la vostra tenda al contempo, ma ha anche la compatibilità con il Bluetooth per il controllo via smartphone e supporta persino la modifica del colore dell'illuminazione in tempo reale. Il tutto ad un prezzo irrisorio: 39,99 euro, disponibile in esclusiva su Mi Store.

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2

Il nome dice tutto: Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 è un compressore d'aria di dimensioni minuscole, estremamente portatile e decisamente più rapido del modello di prima generazione. LO TROVI SU AMAZONLa pressione può essere preimpostata dall'utente, mentre la gonfiatura delle gomme della vostra bicicletta o della vostra auto viene interrotta non appena viene raggiunto il livello desiderato. La pressione di gonfiaggio è fino a 150 ps, mentre il prezzo è davvero accattivante: 54.90 euro!

Xiaomi Smart Laser Measurer

Ebbene sì, Xiaomi ha lanciato anche un metro laser, per giunta capace di collegarsi con il vostro smartphone via Bluetooth, di archiviare in memoria tutte le misurazioni e di modificarle in tempo reale con un solo tocco.IN VENDITA SU AMAZONIl device, a detta dell'azienda, è anche estremamente preciso, con un arrotondamento pari a circa 3 millimetri. Il dispositivo è compatibile con l'app Xiaomi Home e può effettuare 3.000 misurazioni con una sola ricarica. Il prezzo? 37,99 euro.

Sei uno studente? Puoi approfittare della speciale promozione Amazon Prime Student. TRE MESI gratis di servizio offerti da Amazon, per avere spedizioni gratuite Prime, film e serie TV Prime Video, i giochi Prime Gaming e tanto altro! Costa stai aspettando?