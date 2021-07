Queste tre galassie sono dirette verso una colossale collisione cosmica

In un nuovo studio, riportato su Astronomy & Astrophysics e disponibile sul server di prestampa arXiv, vengono dettagliate nuovi dettagli su un futuro scontro cosmico. Qui gli astronomi hanno individuato che un grande ammasso di galassie si muove lungo un vasto filamento di gas, inesorabilmente attratto dalla gravità verso altri due ammassi.

Il documento in questione, oltre a mostrare questo incredibile e futuro scontro, ci porta nuove prove riguardo ai filamenti cosmici, vere e proprie "autostrade" in cui si muovono le galassie. Il filamento in questione, che si estende per 50 milioni di anni luce e brilla ai raggi X, è stato identificato e descritto l'anno scorso.

I filamenti stessi sono delle strutture che conosciamo appena e che abbiamo appena imparato a capire (e a trovare!). Nello specifico, gli astronomi stavano osservando il Northern Clump, un ammasso di galassie trovato nel filamento. Grazie a una serie di combinazioni di raggi X e radiotelescopi, i ricercatori sono stati in grado di identificare una galassia al centro del Northern Clump, con un buco nero supermassiccio al suo centro.

I jet del buco nero stanno lasciando numerose tracce nell'Universo, mostrando ai ricercatori che l'ammasso sta viaggiando a grande velocità lungo il filamento, per la precisione verso altri due ammassi di galassie allineati lungo la rete cosmica: Abell 3391 e Abell 3395.

Alla fine di tutto, gli ammassi si incontreranno e si fonderanno, andando a creare un ammasso di galassie ancora più grande, che formerà un accumulo cosmico su una scala davvero strabiliante. Tale scenario è stato confermato anche dalle simulazioni di un altro team separato di astronomi. Le nuove scoperte, inoltre, sono coerenti con l'attuale teoria sulla rete cosmica.