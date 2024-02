Tre giochi accessibili da Google di cui potreste non essere a conoscenza

In attesa di scoprire come Google abbia intenzione di migliorare Chrome grazie all'IA, sappiate che potete già utilizzare il vostro amato browser per ingannare l'attesa e passare un po' di tempo con del sano casual gaming.

Su Google è possibile avviare diversi giochi via browser, al netto delle possibilità offerte dal Cloud Gaming. I "giochini" per Google sono tutt'altra storia e sono decisamente più semplici. Uno di questi, ad esempio, è lo storico Snake, virale ai tempi dei vecchi cellulari Nokia.

Come? Vi basterà cercare "Snake Game" sul popolare motore di ricerca: vi apparirà un box dedicato con l'immagine del serpente e il pulsante "Gioca". Avviatelo e godetevi un po' di immediato divertimento. Potete giocare anche tramite questo link diretto.

Un'altra opzione è quella di provare Pac-Man. Anche in questo caso, non dovrete fare altro che cercare la parola "Pacman" su Google per avviare una partita al popolare gioco degli anni '80. In alternativa, potete giocarci cliccando questo link.

Terzo, ma non per importanza, l'intramontabile Campo Minato, che può essere avviato cercando su Google la parola "Minesweeper" dal nome originale del gioco. Anche in questo caso vi offriamo il link diretto per essere catapultati direttamente nella pagina con il risultato offerto dal motore di ricerca.