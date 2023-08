Tre idee originali per mandare una cartolina di Ferragosto su WhatsApp

Che abbiate deciso di recarvi in chissà quale rilassante luogo o siate spaparanzati sul divano della vostra dimora a godervi il momento di pausa dal lavoro, nell'imminente Ferragosto potreste voler inviare un pensiero digitale (immancabilmente gratuito) anche alle persone care che non possono trovarsi fisicamente vicino a voi.

D'altronde, per un motivo o per un altro, visto che ognuno decide di passare il periodo delle ferie come meglio crede (e c'è anche chi lavora, basti pensare al settore turistico), non è possibile per ovvi motivi trovarsi con ogni singola conoscenza. Nell'era delle app di messaggistica istantanea, però, anche scambiarsi dei saluti digitali può risultare importante per mantenere vivi i rapporti.



Ecco allora che entra in gioco quell'app verde che ormai risiede essenzialmente nello smartphone un po' di tutti: WhatsApp. Potreste però non voler essere banali (inviando semplicemente un selfie dal luogo in cui vi trovate) e quindi magari potrebbe interessarvi dare un'occhiata a tre rapide idee che possono consentirvi di comunicare con gli altri a distanza in un modo un po' diverso dal solito. Gli esempi forniti in questa sede si basano sull'interfaccia dell'app WhatsApp per Android, dunque potreste riscontrare qualche divergenza se avete un iPhone, ma in realtà è tutto possibile anche in quel contesto e non dovreste aver troppi problemi a capire come fare.

Tecnologico: inviare un videomessaggio istantaneo

Un vero "tecnologico" segue spesso quanto viene pubblicato su queste pagine e conosce perfettamente il recente lancio della funzionalità relativa alla possibilità di inviare videomessaggi istantanei su WhatsApp. Fate finta che si tratti di messaggi vocali, ma in video e dalla durata massima di 60 secondi. Per registrare al volo un contenuto di questo tipo (potreste voler fare una prova prima con la chat del vostro compagno/compagna, così da non fare errori), vi basta entrare nella chat di vostro interesse e premere una volta sull'icona del microfono in basso a destra (potrebbe esservi richiesto di fornire le giuste autorizzazioni).



Così facendo, vedrete che ci sarà un cambio e comparirà invece l'icona della telecamera. Non vi resta dunque che tenere premuto su quest'ultima e registrare il video, lasciandola poi quando avrete finito (proprio come fareste con un messaggio vocale). In questo modo, il vostro video comparirà poi in forma tonda nella chat, risultando una "cartolina digitale" diversa dal solito.

In movimento: l'invio di una GIF

Nel caso siate soliti inviare delle foto e non abbiate però intenzione di registrare un video, un'idea per essere più originali del solito è relativa all'invio di una GIF, ovvero di un'immagine "in movimento". Per fare questo, vi basta raggiungere la chat di vostro interesse, premere sull'icona della faccina presente in basso a sinistra e selezionare l'icona GIF che compare in basso.



Vedrete dunque comparire a schermo un buon numero di immagini in movimento, ma potrebbe interessarvi fare tap sull'icona della lente d'ingrandimento presente in basso a sinistra per cercare un'immagine che pensate sia adatta a Ferragosto. Ad esempio, digitando, per l'appunto, "ferragosto", potrete trovare delle immagini in movimento a tema, da inviare poi all'altra persona rapidamente. Come sempre, potreste voler fare un test in una chat "sicura" prima di commettere errori.

Rapido: l'invio della posizione tramite geolocalizzazione

Non avete troppa voglia di mettere in atto un "intricato saluto" come quelli indicati in precedenza, magari perché appunto ormai è Ferragosto e volete fare tutto rapidamente? Un'idea potenzialmente diversa dal solito consiste nell'inviare, sfruttando la geolocalizzazione dello smartphone, la posizione in cui vi trovate, così che l'altra persona in chat veda direttamente che siete in un determinato luogo.



Per fare questo, una volta entrati nella chat, vi basta premere sull'icona della graffetta presente in basso, selezionando poi il riquadro "Posizione" e fornendo eventualmente le giuste autorizzazioni. Se proprio non riuscite a fare questo, potrebbe interessarvi dare un'occhiata a quanto indicato direttamente sul portale ufficiale di WhatsApp, in cui si scende maggiormente nel dettaglio del tutto. Per il resto, ormai non ci resta che augurarvi di passare un buon Ferragosto.