Tre idee per provare a svecchiare uno smartphone Android

Dopo avervi dato alcune idee per dare nuova vita a un vecchio PC, proveremo a darvi qualche suggerimento per svecchiare uno smartphone Android che magari avete messo da parte già da qualche anno.

Il primo suggerimento che ci sentiamo di darvi è quello di riaccenderlo, caricarlo completamente e verificare la presenza di aggiornamenti, magari accumulati nel corso del tempo. Non è da escludere, infatti, che il produttore del vostro smartphone abbia delle politiche di supporto software a lungo termine (ecco, ad esempio, cinque brand che supportano a lungo i loro smartphone).

Un modo per svecchiare nell'aspetto il vostro dispositivo, poi, è quello di provare a installare un nuovo launcher Android per cambiare grafica del drawer e, magari personalizzare anche le icone.

Con app come Nova Launcher, infatti, sarà possibile curare praticamente ogni aspetto dell'esperienza dal punto di vista visivo, inclusi tipo e durata delle animazioni, dimensione e forma delle icone e tanto altro ancora.

Se il problema è l'autonomia, potreste provare a recarvi in un negozio specializzato che, in poche ore e con una richiesta economica limitata (che dovrebbe essere decisamente inferiore rispetto all'acquisto di un nuovo telefono), potrebbe regalare nuova vita al vostro device.

Non date per scontato, poi, l'aspetto esteriore del vostro device. Provate cambiando cover e pellicola: vi garantiamo che ne varrà la pena!