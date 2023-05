Tre idee per usare al meglio Bing IA a cui potreste non aver pensato

Solo qualche giorno fa, Microsoft ha rinnovato Bing AI con alcune funzionalità molto interessanti. Tuttavia, non tutti hanno preso familiarità con questi nuovi sistemi d’intelligenza artificiale e per questo motivo siamo qui a mostrarvi tre possibili idee per usare al meglio il nuovo Bing.

Tra le feature più interessanti presenti in Bing AI troviamo quella che permette di ottenere dei riepiloghi e riassunti delle pagine web. Dal momento che l’IA è integrata in Microsoft Edge, è possibile utilizzarla per ottenere dei riassunti: basta cliccare sulla scheda presente nella barra laterale ed il gioco è fatto: il browser provvederà a scorrere il testo trovato nella pagina per restituire un riepilogo e contenuti correlati.

Grazie all’integrazione di DALL-E in Bing, ovviamente, è possibile anche utilizzare Bing per creare e generare immagini sulla base dei prompt testuali inviati.

Se invece volete migliorare la precisione ed il tono di Bing, il motore di ricerca dà anche la possibilità di impostare uno stile per la conversazione per scegliere tra una maggiore creatività o una maggiore precisione con le risposte. Il livello intermedio invece fornisce risposte equilibrate.

Ricordiamo che Bing AI è a portata di click con l’ultimo aggiornamenti di Edge, che è ormai disponibile per tutti dopo una fase di rollout iniziale .