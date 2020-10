Queste tre 'illusioni' vi faranno andare fuori di testa

Quando si ci riferisce all'illusione ottica, si parla di un qualcosa che inganna l'apparato visivo umano, facendogli percepire qualcosa che non è presente o facendogli percepire in modo scorretto qualcosa che nella realtà si presenta diversamente. Esistono diversi trucchetti per "ingannare", ecco tre esempi incredibili.

Il primo di cui vi parleremo è chiamato semplicemente "Il cucciolo che scompare", ed è semplice: un cucciolo giallo appare nel riflesso ma non davanti allo specchio. L'illusione è molto facile da spiegare e si ottiene mimetizzando il cucciolo utilizzando un lembo di carta, che ha quadrati su entrambi i lati.

L'altra illusione è invece chiamata "Specchio, specchio e un muro". Questa illusione è più complicata da spiegare e fa si che il riflesso del cucciolo sembri essere un leone. In che modo? Semplicemente, quello che sembra essere uno specchio è un buco nel muro, il resto del muro è, in invece, uno specchio. La cornice e il supporto sono incollati semplicemente sullo specchio.

La terza e ultima illusione è molto simili alle precedenti, ovvero il riflesso non corrisponde all'oggetto davanti allo specchio. La soluzione è molto semplice: uno specchio è stato posizionato in diagonale e dà come risultato un altro rifletto da quello che osserva la fotocamere. Questi sono tre semplici modi con cui la nostra percezione può essere ingannata, utilizzando qualche semplice "trucchetto".

Tutte e tre le illusioni e le rispettive soluzioni possono essere visibili in calce alla notizia. Per delle vere illusioni ottiche, invece, ecco la famosa "Griglia di Hermann".