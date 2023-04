Tre importanti dichiarazioni del CEO di OpenAI sul futuro dell'IA

Non ci sono solamente le dichiarazioni di Sam Altman relative al lontano GPT-5 a tenere banco in campo di intelligenza artificiale. Infatti, da una lunga intervista a cui potreste non aver fatto troppo caso, emergono molteplici affermazioni importanti sul futuro dell'IA.

Di seguito potete dunque trovare una "selezione" di tre dichiarazioni rilasciate dal CEO di OpenAI contestualmente alla puntata 367 del Lex Fridman Podcast, pubblicata a fine marzo 2023 su YouTube.

Tre dichiarazioni importanti di Sam Altman sul futuro dell'IA

La maniglia di Steve Jobs - Minuto 40:18: in seguito a una domanda relativa al processo di moderazione relativo all'IA, Altman risponde che "lo spirito di sviluppare in pubblico e portare con sé la società in modo graduale [...] è che possiamo migliorare (si fa riferimento al feedback ottenuto, ndr)". Ad attirare l'attenzione è inoltre la dichiarazione successiva, relativa al fatto che il CEO di OpenAI afferma di non apprezzare "la sensazione di essere rimproverato da un computer". Dopodiché, Altman effettua dunque un paragone col passato: "non so se sia vero, spero lo sia, ma circola questa storia secondo la quale il motivo per cui Steve Jobs posizionò una maniglia sul retro del primo iMac [...] fu quella che non ci si dovrebbe mai fidare di un computer che non si può buttare fuori dalla finestra ". Il CEO di OpenAI fa insomma riferimento al fatto che è importante avere sempre un certo grado di controllo sulla tecnologia.

- Minuto 1:22:07: Elon Musk è stato coinvolto nel 2015 nella formazione dell'organizzazione OpenAI, ma è noto che l'imprenditore a un certo punto non abbia ben visto la direzione presa dal progetto, lasciando quest'ultimo. Interrogato in merito, Altman afferma: "Ho visto questo video di Elon tanto tempo fa in cui parlava di SpaceX [...] e un sacco di pionieri del mondo spaziale lo "colpivano" duramente. "Colpivano" sia SpaceX che probabilmente anche Elon. Ne era visibilmente molto ferito. Sai che ti dico, quei ragazzi sono i miei eroi e non mi piace la pensino così. ". Insomma, Altman risponde alle critiche (basti vedere quanto scritto da Musk su Twitter) spiegando che, al netto di quanto Musk combina oggi sul social network dei cinguettii, ha rispetto per quanto avvenuto in passato e vorrebbe che ci sia un ulteriore tentativo di comprendere verso quale direzione sta andando OpenAI. Altman ha inoltre spiegato che l'organizzazione è passata a un modello di business "ibrido" perché, perlomeno dal suo punto di vista, questo è il metodo migliore . Cercare di capire le altre persone - Minuto 1:32:49: "penso di essere piuttosto disconnesso da quella che è la realtà della vita della maggior parte delle persone. Sto cercando non solamente di entrare in empatia, ma anche di capire quale sia l'impatto sulle persone che avrà una AGI", spiega Altman. Il CEO di OpenAI afferma insomma di rendersi conto di non poter comprendere del tutto quale impatto può avere una AGI (ergo un'intelligenza artificiale forte, legata alla possibilità di comprendere un qualsivoglia elemento intellettuale che può essere appreso anche da un essere umano: per inciso, Altman non pensa che si sia arrivati a questo punto oggi). Ciò che sta cercando di fare è dunque comprendere quale sia il modo migliore per arrivare eventualmente a quel punto senza che la società sia "impreparata".

Insomma, sono emerse diverse dichiarazioni importanti dalla "chiacchierata" effettuata da Altman contestualmente all'intervista con Lex Fridman, che vi invitiamo a recuperare in via integrale se vi interessa capire maggiormente il contesto in cui è stato affermato il tutto.