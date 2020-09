Questi tre incredibili studi sui cani vi faranno rivalutare il migliore amico dell'uomo

Dei nuovi studi ci offrono nuovi spunti sull'invecchiamento dei cani, della loro percezione del linguaggio umano e sulle loro capacità di ritrovare la strada di casa.

I cani vivono in media 12 anni. Motivo per cui molte persone seguono la regola empirica comune che un "anno canino" equivalga a sette "anni umani". Sbagliato, poiché secondo uno studio, l'evidenza genetica suggerisce che i cuccioli di Labrador e altri cani giovani invecchino più velocemente delle loro controparti più anziane. Da questo punto di vista, infatti, un cane di 1 anno è come un essere umano di 30 anni. Dopo quel primo anno o due, le cellule dei cani invecchiano più lentamente con il passare del tempo. Quindi per ogni anno in cui un cane cresce, il corrispondente aumento degli "anni umani" diminuisce. Un Labrador di 12 anni ha, infatti, 70 anni umani.

Per quanto riguarda la loro comprensione del nostro linguaggio, invece, possiamo affermare che il cervello dei cani divide l'elaborazione del linguaggio nello stesso modo del nostro: tra i loro emisferi sinistro e destro. Il recente studio, tuttavia, ha scoperto che i cani capiscono prima il tono, poi il significato, nello stesso ordine degli umani.

L'ultimo studio, quello sul campo magnetico, è stato pubblicato a giugno di quest'anno. I ricercatori hanno scoperto che, dopo aver lasciato dei cani nei boschi, gli animali in genere tornavano sui loro passi seguendo il proprio odore. Sono stati osservati 27 cani nel corso di 662 spedizioni tra il 2014 e il 2017. In un terzo delle spedizioni, i cani hanno preso una strada diversa per tornare verso casa: in quei viaggi, la maggior parte dei quadrupedi ha iniziato correndo per 20 metri lungo l'asse nord-sud della Terra, anche se la direzione della loro destinazione non si allineava con quell'orientamento. Quest'ultimo aiuta i cani a capire la posizione del nord e del sud magnetico e la loro posizione in relazione a quei punti, secondo gli autori dello studio.

Tre studi che non fanno altro che migliorare la nostra comprensione su queste incredibili e fedelissime creature.