Tre interessanti app per Mastodon per iPhone, iPad e Macbook

Lo scorso anno vi abbiamo presentato Mastodon: l'app è una delle più importanti alternative esistenti a Twitter, e si è popolata di nuovi utenti dopo che Elon Musk ha preso il controllo del social network di San Francisco trasformandolo in X. Ma lo sapevate che Mastodon è compatibile con le app terze parti? Vediamo le più interessanti su iPhone.

Il primo software che vi consigliamo è Ivory, un'app del tutto simile al vecchio Tweetbot creata dagli sviluppatori di Tapbots. Per chi non lo sapesse, Tweetbot era un'app molto amata per Twitter, che di fatto rappresentava un client alternativo (e per certi versi più fluido e funzionale) rispetto a quello di default del social network. Ivory è una soluzione del tutto simile, ma pensata appositamente per Mastodon, permettendovi di vedere più timeline al contempo e di sincronizzarle tra dispositivi diversi, quali iPhone, iPad e Mac.

Un'altra app molto interessante è Ice Cubes, sviluppata da Thomas Ricouard e che di fatto rappresenta quanto di più simile esista oggi ad un'app nativa per Mastodon su iPhone. Il software vi permette di eseguire tutte le operazioni disponibili sulla versione web di Mastodon, ma in maniera più fluida e con un'UI più curata. Inoltre, c'è il supporto per le notifiche push e per una visualizzazione dedicata su iPad. Per di più, gli utenti possono creare delle liste di profili da mostrare nella propria timeline, oppure possono escludere specifici account.

Infine, l'ultimo client Mastodon per dispositivi Apple è Mammoth, che ha ricevuto la scorsa estate un'importante revisione in termini di design sia su iPad che su iPhone. Anche in questo caso, con Mammoth potete usare Mastodon esattamente come se fosse un'app nativa per iOS o per iPhone, ma il punto forte è qui la personalizzazione, dal momento che potrete cambiare i colori di sfondi e testi, la visualizzazione dei post e persino la posizione delle barre dei menu dell'applicazione.