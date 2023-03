Tre interessanti funzionalità del vostro iPhone che potreste non conoscere

Dopo avervi riportato un primo elenco di feature inutilizzate da molti utenti iPhone, vi raccontiamo oggi altre tre funzioni presenti su ogni Melafonino che potreste non conoscere o non utilizzare (almeno per ora). Si tratta in ogni caso di opzioni "nascoste" nelle impostazioni di ogni iPhone, che dunque potrebbero sfuggire ai più.

La prima feature che dovete assolutamente conoscere per sfruttare appieno il vostro iPhone è la presenza del tasto posteriore "segreto". Va bene: non si tratta proprio di un tasto fisico, ma la funzionalità è la stessa. Recandovi nell'app Impostazioni e poi nei sotto-menu Accessibilità, Tocco e Tocco Posteriore potrete infatti assegnare specifiche funzioni ad un paio di combinazioni di tap sul pannello posteriore dello smartphone.

Per esempio, potreste decidere di usare il doppio tap per bloccare lo smartphone e il triplo tap per fare uno screenshot, ma il range di opzioni è davvero enorme. Tra le feature attivabili mediante il pulsante fisico abbiamo, per esempio, l'app Fotocamera, che così può essere aperta senza dover guardare lo schermo dello smartphone, oppure la torcia, o ancora i controlli del volume.

Altra feature che farà sicuramente la felicità dei fotografi su iPhone (nonché di chi invia in continuazione le foto del proprio gatto ad amici e parenti) è la possibilità di identificare automaticamente le fotografie duplicate dal rullino dell'app Foto e, ovviamente, di rimuoverle. Per usufruire della funzione, vi basterà aprire l'app Foto, scorrere in basso fino alla sezione "Altro" e toccare l'opzione "Duplicati": nella pagina che vi si aprirà potrete trovare tutte le immagini duplicate. Toccando la scritta "Unisci" potrete poi cancellare una delle due (o più) copie in eccesso di ciascun file.

Infine, vi segnaliamo anche la possibilità di modificare la visualizzazione delle notifiche sulla schermata di blocco: si tratta di una feature estremamente richiesta fin dal lancio di iOS 16, che trovate in cima al sotto-menu "Notifiche" delle Impostazioni. La feature presenta tre layout di notifiche tra cui scegliere, ovvero ""Elenco", "Raccolta" e "Conteggio". Il primo è quello a cui tutti siamo abituati, con le notifiche di diverse app separate tra loro e ordinate cronologicamente sulla schermata di blocco, in modo da essere facilmente visibili anche ad un'occhiata superficiale.

"Raccolta" permette di "condensare" le notifiche in fondo alla schermata di blocco, in modo da mantenere la parte centrale di quest'ultima libera per lo sfondo del telefono. Utilizzando "Raccolta", poi, tutte le notifiche provenienti dalla stessa app verranno unite in un solo banner, rendendo la vostra lock screen quanto più "pulita" possibile. Infine, "Conteggio" nasconde tutte le notifiche sulla schermata blocco, sostituendole con un avviso posizionato in fondo a quest'ultima, che indica semplicemente il numero di avvisi ricevuti mentre l'iPhone è bloccato.