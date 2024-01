Tre interessanti funzioni di Apple Watch che potreste voler approfondire

Avete ricevuto in regalo a Natale un Apple Watch e vi siete trovato spiazzati di fronte alle numerose funzionalità offerte dallo smartwatch di Apple? Ne abbiamo scelte tre per voi che potrebbero essere utili e che potreste voler approfondire.

La prima è senza dubbio rappresentata dal quadrante, che rappresenta il fulcro dell’Apple Watch. Sebbene possa essere personalizzato direttamente dallo smartwatch, il nostro consiglio è di aprire l’applicazione Watch per iPhone in quanto tale processo è molto più semplice ed immediato.

Per il download delle applicazioni, invece, potete affidarvi all’App Store preinstallato su Apple Watch: basta premere la digital crown e cercare l’icona dell’App Store e quindi cercare l’app che volete installare. A tal proposito, qualche settimana fa su queste pagine abbiamo spiegato come vedere l’elenco delle app su Apple Watch.

Nell’applicazione Attività preinstallata potete impostare i vostri obiettivi di movimento al giorno, come ad esempio le ore di attività fisica. Apple Watch può essere un ottimo motivatore per spronarvi a rimettervi in forma grazie alle sue notifiche sullo stato della sedentarietà che vi consigliano di alzarvi e stare in piedi per almeno un minuto per 12 ore al giorno.