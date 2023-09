Tre interessanti novità di Apple Mappe su iOS 17

iOS 17 è ormai pronto e con ogni probabilità la prossima settimana, al termine del keynote di presentazione degli iPhone 15, Apple procederà con il lancio delle Release Candidate a coloro che sono iscritti alla Public Beta. Si sta quindi concludendo il nostro viaggio all’interno delle novità in arrivo.

Quest’oggi ci soffermiamo sull’app Mappe, che è una delle più interessate dal nuovo sistema operativo. Abbiamo scelto per voi tre novità che sicuramente risulteranno utili a coloro che utilizzano l’app.

La prima è sicuramente rappresentata dalla possibilità di scaricare le mappe per visualizzarle da offline, il che è particolarmente utile se ci si trova in zone in cui non è disponibile una connessione cellulare o non c’è copertura WiFi. Gli utenti avranno la possibilità di salvare le mappe di una determinata area, conservando tutte le informazioni come gli orari d’apertura dei negozi e le recensioni.

Arrivano nell’app Mappe anche le indicazioni riguardo le stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. A riguardo però non è chiaro se si tratterà di una funzione disponibile in tutto il mondo oppure se approderà anche in Italia.

Complessivamente, l’app Mappe includerà diverse novità a livello d’interfaccia grafica con nuove icone ed un’UI più touch friendly e facile da usare.