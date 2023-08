Tre intriganti funzioni di Google Maps che potreste non aver mai approfondito

Dopo aver scoperto le tre funzionalità imprescindibili di Google Maps che potrebbero dare una svolta alla vostra esperienza d'uso dell'app di Big G, vediamo oggi altre tre funzioni di Google Maps davvero utilissime ma poco conosciute dagli utenti. Voi sapevate della loro esistenza?

La prima è la possibilità di scaricare le mappe di Google Maps per l'uso offline. La funzione esiste ormai da anni, ma sono in pochissimi ad utilizzarla, temendo che i dati scaricati occupino troppo spazio nella memoria del telefono. Invece, le mappe offline pesano pochissimo sul vostro dispositivo e possono rivelarsi un vero e proprio salvavita, soprattutto se vi trovate in vacanza in una zona dove non c'è campo o se siete all'estero.

Per attivare la funzione, vi basterà aprire Google Maps, toccare l'icona del vostro profilo e, nel menù a tendina, selezionare la scritta "Mappe offline". Fatto ciò, dovrete toccare "Seleziona la mia mappa" e aggiustare il rettangolo blu sulla mappa a seconda delle vostre esigenze. Ovviamente, potete anche scaricare le mappe di località in cui non vi trovate fisicamente: se volete, dunque, potete effettuare il download degli itinerari della vostra prossima gita direttamente da casa, sfruttando il Wi-Fi domestico.

Dal 2017, Whatsapp permette di condividere la propria posizione in tempo reale con altri utenti. In pochi lo sapranno, ma anche Google Maps ha la stessa funzione, talvolta persino con una localizzazione più precisa di quella fornita dal servizio di Meta. Per attivarla, dovrete semplicemente toccare sulla vostra foto profilo di Maps, cliccare su "Condivisione della posizione" e su "Condividi posizione". Fatto ciò, vi basterà scegliere per quanto tempo effettuare la condivisione e a quale dei vostri contatti inviarla. Semplicissimo!

Infine - e questa è davvero una funzione utilissima per ogni utente - dovete sapere che Google Maps permette di personalizzare la navigazione in tantissimi modi diversi. Toccate di nuovo la vostra foto profilo di Maps, poi scendere fino a "Impostazioni" e, infine, toccate "Navigazione". Fatto ciò, potrete impostare una serie di parametri per le mappe: per esempio, potrete attivare o disattivare le indicazioni vocali, impostare il loro volume e persino decidere di non farle riprodurre dai dispositivi Bluetooth, in modo da evitare che si sovrappongano alla musica.

Non solo: in "Opzioni percorso" potrete decidere di evitare autostrade, traghetti e pedaggi di default per tutti i vostri viaggi, oppure potrete attivare (o disattivare) la funzione "Scegli percorsi a minor consumo di carburante", inserendo anche il tipo di motore della vostra vettura per avere una stima il più accurata possibile dei costi. Infine, potrete persino modificare la visualizzazione di default della mappa, scegliendo se usare la modalità Giorno o la modalità Notte, o ancora di fissare il nord in alto sulla cartina.