Tre Italia è down in tutta Italia: problemi con la connessione mobile in tutta la penisola

Martedì da incubo per gli utenti Tre Italia. Twitter è letteralmente invaso da segnalazioni di utenti che si sono risvegliati in questa calda giornata d'estate con una brutta sorpresa sui loro telefonini. La rete dati dell'operatore telefonico, infatti, sembrerebbe non funzionare.

Le segnalazioni, arrivate su Twitter sotto l'hashtag #tredown e #WindTreDown, arrivano da tutta Italia e non da regioni precise: c'è chi ha problemi a prato, chi a Roma, e chi da Milano, ma il comune denominatore è uno solo: la rete dati dell'operatore telefonico non va.

In particolare, gli utenti lamentano la completa impossibilità a navigare utilizzando la connessione dati del cellulare, ma a quanto pare le prime avvisaglie sarebbero cominciate stanotte. Come sottolineato da un utente, infatti, "la rete Tre è down da stanotte, 133 non funziona ed il sito web non riporta alcuna notizia".

A quest'ultimo fa eco un'altra ragazza, che sottolinea come "la rete dati è down dalle 6:30 di questa mattina", e non sembra riguardare solo i grandi centri o le grosse città del nord Italia, in quanto segnalazioni arrivano anche da Salerno, ad esempio.

Gli account social dell'operatore telefonico sono stati invasi da messaggi ma, almeno nel momento in cui vi stiamo scrivendo, non è arrivato alcun comunicato ufficiale.

Come sempre vi invitiamo a commentare la notizia con gli ultimi update per permetterci di aggiornarla.



Aggiornamento 13:55 - A quanto pare, i problemi sarebbero in via di risoluzione. Tuttavia, in alcune zone dell'Italia sembrano persistere, ma la situazione sta lentamente tornando alla normalità. Anche le segnalazioni su DownDetector sono in calo.