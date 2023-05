Tre italiani su cinque favorevoli alla pubblicità nello streaming: è l'effetto Netflix?

Lo stop alla condivisione password di Netflix potrebbe aver cambiato in maniera importante il mercato dello streaming, ed anche i gusti degli italiani. A scattare la foto è una nuova indagine condotta da YouGov-The Trade Desk.

Secondo il rapporto, 3 italiani su 5 sono favorevoli agli inserimenti pubblicitari, a patto che questi facciano diminuire il costo dell’abbonamento.

Lo studio ha analizzato l’evoluzione delle abitudini di fruizione dei contenuti in streaming in relazione alle nuove opportunità per marketing e pubblicità. Il 45% degli intervistati ha svelato di aver annullato l’iscrizione a diversi servizi di streaming, mentre un altro 19% non vuole rinnovare l’abbonamento in futuro.

In questo scenario si inseriscono le soluzioni supportate da pubblicità come quella di Netflix.

Per quanto riguarda la propensione alla spesa, il 65% dei consumatori intervistati ha dichiarato di essere disposto a spendere massimo 30 Euro al mese per accedere a più servizi di streaming, mentre il 59% dei telespettatori italiani preferirebbe un servizio gratuito finanziato dalla pubblicità o meno costoso sostenuto dagli spot pubblicitari che però siano rilevanti e limitati.

Dallo studio è anche emerso che il 35% dei telespettatori italiani vuole “meno pubblicità in generale”, il 40% invece gradisce “meno interruzioni pubblicitarie” ed il 37% desidera “interruzioni pubblicitarie più brevi”. Il report completo è disponibile a questo indirizzo.